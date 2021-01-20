«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Панарин сделал две голевые передачи

«Рейнджерс» уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). «Дэвилз» одержали вторую победу в трех встречах этого сезона. Команда из Нью-Йорка проиграла вторую встречу.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду 24 минуты 42 секунды, сделал 2 голевые передачи и 4 броска по воротам соперника. Павел Бучневич сыграл 17 минут 56 секунд, отметившись голевой передачей, одним броском и двумя силовыми приемами. На счету вратаря Александра Георгиева 16 сэйвов.

«Нью-Джерси» занимает 3-е место в Восточном дивизионе. «Рейнджерс» идут на 7-й строчке.