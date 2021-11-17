«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля». Шестеркин сделал 31 сэйв

«Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу кряду.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Какко — 2 (Папнарин, Строум), 15:46 — 1:0. Дворак — 2 (Галлахер, Кулак), 22:17 — 1:1. Крайдер — 12 (Зибанежад), 23:50 — 2:1. Готье — 1, 41:56 — 3:1. Андерсон — 4 (Дворак, Уайдмэн), 42:18 — 3:2.

Вратари: Шестеркин — Примо (58:42 — 59:08).

Штраф: 14 — 26.

Броски: 34 (17+9+8) — 33 (12+9+12).

Наши: Панарин (18.06/2/+1) — Романов (16.51/2/+1).

17 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.