Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Питтсбург» проиграл третий матч кряду

05:48
Теги:

«Питтсбург» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. «Пингвинз» потерпели третье поражение кряду.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не участвовал в этой встрече из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Баффало» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Миллер — 2 (Каджула, Козенс), 20:28 — 0:1. Окпосо — 4 (Гиргенсонс, Далин), 28:54 — 0:2. Гюнтцель — 5 (бол., Раст, Кросби), 45:59 — 1:2.

Вратари: Джерри (58:41) — Токарски.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 46 (14+12+20) — 19 (10+6+3).

17 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Рейтинги фигурного катания начали падать. Россиянам надоели победы?
Байден назвал себя делегацией от США на Олимпийских играх в Пекине
0