«Питтсбург» проиграл третий матч кряду
05:48
«Питтсбург» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. «Пингвинз» потерпели третье поражение кряду.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не участвовал в этой встрече из-за травмы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Баффало» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Миллер — 2 (Каджула, Козенс), 20:28 — 0:1. Окпосо — 4 (Гиргенсонс, Далин), 28:54 — 0:2. Гюнтцель — 5 (бол., Раст, Кросби), 45:59 — 1:2.
Вратари: Джерри (58:41) — Токарски.
Штраф: 15 — 13.
Броски: 46 (14+12+20) — 19 (10+6+3).
17 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
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