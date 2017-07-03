Рэй Шеро: "Нью-Джерси" не собирается отпускать Ковальчука за копейки"

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро заявил, что не намерен отпускать нападающего Илью Ковальчука в другой клуб НХЛ без достойной компенсации. На данный момент переговоры россиянина с клубом о возвращении в лигу продолжаются.

– Я не хочу стать препятствием возвращения в лигу Ковальчука. Но я не собираюсь отдавать его в другой клуб за копейки, – цитирует North Jersey Шеро.

Ранее сообщалось, что в услугах 34-летнего хоккеиста заинтересованы такие клубы, как "Рейнджерс", "Коламбус" и "Торонто". По информации Sportsnet, Ковальчук хочет получить трехлетний контракт с зарплатой в 6,5 миллиона долларов.