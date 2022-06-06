Виктор Ветшев, первый тренер российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина, в интервью «СЭ» поделился мнением о том, почему хоккеист редко удаляется в НХЛ.

— Ничушкин редко удаляется в НХЛ при своей агрессивности в прессинге? В этом плане он всегда был очень аккуратен и мало удалялся. Плюс по школе практически не было драк с его участием. У нас были более агрессивные ребята, но Валера всегда отличался дисциплинированностью в плане игры и применения силовых приемов.

— Сразу разглядели в нем потенциал?

— Если бы мог сразу разглядеть потенциал в ребятах, то стал бы оракулом. Естественно, если ребенку дается что-то от природы, то это всегда заметно. А дальше все должно быть помножено на труд, — сказал Ветшев «СЭ».