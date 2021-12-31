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Рантанен и О'Коннор провели первую тренировку «Колорадо» после исключения из ковид-протокола

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Форварды «Колорадо» Микко Рантанен и Логан О'Коннор тренировались с командой впервые после исключения из ковид-протокола, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Парни выглядели довольно хорошо, — сказал тренер команды Джаред Беднар. — Можно было сказать, что им, как и некоторым другим, было немного сложно работать. О'Коннор выглядел так, как будто ему было немного больно с точки зрения физической формы, но у нас еще есть еще две тренировки, прежде чем мы сыграем с Анахаймом».

Сообщается, что оба форварда смогут сыграть в матче против «Дакс», который пройдет 2 января.

В текущем сезоне Рантанен провел 24 матча, в которых набрал 30 (14+16) очков. У О'Коннора 12 (5+7) очков в 27 играх.

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Сергей Разин все материалы автора
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