«Эдмонтон» отправил Саморукова в АХЛ

Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков отправился в аренду в «Бейкерсфилд» — фарм-клуб в АХЛ, сообщает официальный Twitter клуба.

22-летний россиянин в текущем сезон провел один матч в НХЛ. Результативными действиями он не отметился. В АХЛ он провел 15 матчей и набрал 3 (1+2) очка.