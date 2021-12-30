«Эдмонтон» отправил Саморукова в АХЛ
20:15
Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков отправился в аренду в «Бейкерсфилд» — фарм-клуб в АХЛ, сообщает официальный Twitter клуба.
? #Oilers roster move ?— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) December 30, 2021
Dmitri Samorukov has been loaned to the @Condors.#LetsGoOilers pic.twitter.com/McS1LYWDu4
22-летний россиянин в текущем сезон провел один матч в НХЛ. Результативными действиями он не отметился. В АХЛ он провел 15 матчей и набрал 3 (1+2) очка.
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