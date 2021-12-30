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«Эдмонтон» отправил Саморукова в АХЛ

20:15
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Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков отправился в аренду в «Бейкерсфилд» — фарм-клуб в АХЛ, сообщает официальный Twitter клуба.

22-летний россиянин в текущем сезон провел один матч в НХЛ. Результативными действиями он не отметился. В АХЛ он провел 15 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

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Евгений Петров все материалы автора
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