Радулов пропускает второй матч «Далласа» подряд

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Сиэтл».

Форвард «Старз» Александр Радулов пропустит эту встречу. Ранее он не принял участие в последнем матче команды против «Калгари» (2:4).

В текущем сезоне Радулов провел 69 матчей, в которых набрал 22 (4+18) очка.