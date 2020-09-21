«Пузырь» моде не помеха! Эффектные наряды Задорова в плей-офф НХЛ

«Колорадо» в официальном Twitter опубликовал подборку фотографий нарядов Никиты Задорова в Кубке Стэнли-2020. Плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне проходил в формате «пузыря» — команды жили в закрытом режиме.

«Эвеланш» вылетели во втором раунде Кубка Стэнли, уступив «Далласу» — 3:4.