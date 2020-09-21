«Пузырь» моде не помеха! Эффектные наряды Задорова в плей-офф НХЛ
21:40
«Колорадо» в официальном Twitter опубликовал подборку фотографий нарядов Никиты Задорова в Кубке Стэнли-2020. Плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне проходил в формате «пузыря» — команды жили в закрытом режиме.
«Эвеланш» вылетели во втором раунде Кубка Стэнли, уступив «Далласу» — 3:4.
Here for Zadorov's bubble outfits.— Colorado Avalanche (@Avalanche) September 21, 2020
Pick your faves!#AvsFlashback #GoAvsGo pic.twitter.com/fQJgEQdg60
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