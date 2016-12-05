Проворов спас "Филадельфию" от гола в концовке матча с "Нэшвиллом"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов спас команду от пропущенного гола в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвиллом". Россиянин не позволил сопернику поразить ворота своей команды, закрыв их своим телом. Проворов провел на льду 22 минуты 54 секунды, в его активе два силовых приема и четыре блокировки броска.
Mason and Provorov come up huge on the other end prior to the empty netter. pic.twitter.com/h4Av4kSsy0– Sons of Penn (@SonsofPenn) 5 декабря 2016 г.
.BattleFish.
Andrew Arshavin Вообще-то шайба уже была в воротах, долго просматривали судьи видео, но неоспоримого кадра не было, так как вид сверху умело прикрыл перчаткой Проворов. 08:37------------это было в другой встрече с Чикаго, там надо было отписываться, а то ввел людей в заблуждение!)
10:07 5 декабря
Andrew Arshavin
Вообще-то шайба уже была в воротах, долго просматривали судьи видео, но неоспоримого кадра не было, так как вид сверху умело прикрыл перчаткой Проворов.
08:37 5 декабря
Dorognik.
Да, здесь скорее мог в свои срезать, чем спас.
07:35 5 декабря
boroda853
Ваще мимо летела шайба
07:06 5 декабря