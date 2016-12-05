05:05 5 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Проворов спас "Филадельфию" от гола в концовке матча с "Нэшвиллом"

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Защитник "Филадельфии" Иван Проворов спас команду от пропущенного гола в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвиллом". Россиянин не позволил сопернику поразить ворота своей команды, закрыв их своим телом. Проворов провел на льду 22 минуты 54 секунды, в его активе два силовых приема и четыре блокировки броска.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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.BattleFish.

Andrew Arshavin Вообще-то шайба уже была в воротах, долго просматривали судьи видео, но неоспоримого кадра не было, так как вид сверху умело прикрыл перчаткой Проворов. 08:37------------это было в другой встрече с Чикаго, там надо было отписываться, а то ввел людей в заблуждение!)

10:07 5 декабря

Andrew Arshavin

Вообще-то шайба уже была в воротах, долго просматривали судьи видео, но неоспоримого кадра не было, так как вид сверху умело прикрыл перчаткой Проворов.

08:37 5 декабря

Dorognik.

Да, здесь скорее мог в свои срезать, чем спас.

07:35 5 декабря

boroda853

Ваще мимо летела шайба

07:06 5 декабря

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