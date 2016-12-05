Проворов спас "Филадельфию" от гола в концовке матча с "Нэшвиллом"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов спас команду от пропущенного гола в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвиллом". Россиянин не позволил сопернику поразить ворота своей команды, закрыв их своим телом. Проворов провел на льду 22 минуты 54 секунды, в его активе два силовых приема и четыре блокировки броска.

Mason and Provorov come up huge on the other end prior to the empty netter. pic.twitter.com/h4Av4kSsy0 – Sons of Penn (@SonsofPenn) 5 декабря 2016 г.