Капризова жестко снес собственный одноклубник. Видео

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пострадал от своего же одноклубника в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (0:4).

Во втором периоде против 23-летнего россиянина силовой прием случайно применил его партнер по команде, нападающий Джордан Гринуэй, пытавшийся остановить соперника.

Wild players need to not injure Kirill Kaprizov pic.twitter.com/C4Xg8PwR8S — CJ Fogler Ol' Steroid Ass #BlackLivesMatter (@cjzero) February 17, 2021

Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 9 (3+6) очков в 11 матчах за «Миннесоту».