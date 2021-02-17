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Капризова жестко снес собственный одноклубник. Видео

08:38
Кирилл Капризов после силового приема.
Кирилл Капризов после силового приема.
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пострадал от своего же одноклубника в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (0:4).

Во втором периоде против 23-летнего россиянина силовой прием случайно применил его партнер по команде, нападающий Джордан Гринуэй, пытавшийся остановить соперника.

Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 9 (3+6) очков в 11 матчах за «Миннесоту».

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