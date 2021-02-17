«Колорадо» победил «Вегас», забросив победную шайбу за 41 секунду до конца матча

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:2.

В составе «рыцарей» отличились Макс Пачиоретти и Джонатан Маршессо. Гости ответили точными бросками Натана Маккиннона, Брэндона Саада и Назема Кадри, который забил победный гол за 41 секунду до конца третьего периода.

После этого матча «Вегас» с 21 очком остался на первом месте в Западном дивизионе, «Колорадо» с 17 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Маккиннон — 3 (Рантанен, Саад), 7:08 — 0:1. Пачиоретти — 8 (бол., Теодор, Карлссон), 36:36 — 1:1. Саад — 6 (Донской, Грэйвс), 37:39 — 1:2. Маршессо — 5 (Карлссон, Смит), 46:52 — 2:2. Кадри — 4 (Донской, Байрам), 59:19 — 2:3.

Вратари: Флери (59:35) — Грубауэр.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 29 (7+12+10) — 24 (9+8+7).

Наши: — - Ничушкин (15.56/1/0).

17 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.