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«Процесс не работает». Агенты Айкела опубликовали заявление об обмене из «Баффало»

09:30
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Агенты Питер Фиш и Питер Донателли, представляющие интересы нападающего «Баффало» Джека Айкела, опубликовали заявление о возможном обмене хоккеиста из клуба.

«Процесс не работает. Мы рассчитывали на обмен до открытия рынка свободных агентов.

После того, как согласованный и предписанный период консервативной реабилитации истек в начале июня 2021 года, медицинский персонал «Баффало» решил, что требуется хирургическая процедура.

Еще одним поводом для беспокойства является то, что в нашем лагере изначально складывалось впечатление, что специалист клуба был согласен с операцией по замене искусственного межпозвоночного диска, но пока этого не произошло.

Во время переговоров совсем не учитывалось то, что Джек не сможет играть в НХЛ с начала сезона. Ему придется ждать разрешения от врачей, даже если ему прямо сейчас позволят сделать операцию, о которой он говорит. Повторные запросы в «Баффало» ни к чему не привели. Этот процесс мешает Джеку играть в НХЛ и не работает», — говорится в заявлении агентов.

Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

Дополнительная информация:

https://www.diebytheblade.com/2021/7/30/22602953/jack-eichel-agents-release-statement-nhl-hockey-buffalo-sabres

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