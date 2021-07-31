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Ондржей Каше перешел в «Торонто»

03:47
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Форвард Ондржей Каше подписал контракт с «Торонто», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 25-летним чехом рассчитано на год, игрок получит 1,25 млн долларов.

Каше в минувшем сезоне НХЛ выступал за «Бостон» и пропустил 52 матча. Он получил повреждение в сентябре, затем провел два матча в январе и вновь выбыл.

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Сергей Разин все материалы автора

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