Ондржей Каше перешел в «Торонто»

Форвард Ондржей Каше подписал контракт с «Торонто», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 25-летним чехом рассчитано на год, игрок получит 1,25 млн долларов.

Каше в минувшем сезоне НХЛ выступал за «Бостон» и пропустил 52 матча. Он получил повреждение в сентябре, затем провел два матча в январе и вновь выбыл.