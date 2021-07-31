Ондржей Каше перешел в «Торонто»
03:47
Форвард Ондржей Каше подписал контракт с «Торонто», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Соглашение с 25-летним чехом рассчитано на год, игрок получит 1,25 млн долларов.
Каше в минувшем сезоне НХЛ выступал за «Бостон» и пропустил 52 матча. Он получил повреждение в сентябре, затем провел два матча в январе и вновь выбыл.
?? We've signed forward Ond?ej Ka?e to a one-year contract. #LeafsForever— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 31, 2021
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