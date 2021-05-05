Президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» покинули клуб

«Рейнджерс» уволил президента клуба Джона Дэвидсона и генерального менеджера клуба Джеффа Гортона, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

По мнению журналиста, такое решение было вызвано ситуацией, которая сложилась в последние дни.

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:6) закончился скандалом. В этой игре нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон грубо атаковал российских игроков команды из Нью-Йорка Павла Бучневича и Артемия Панарина.

За свои действия Уилсон получил только штраф в размере 5 тысяч долларов. При этом Панарин из-за травмы пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

В «Рейнджерс» резко отреагировали мягкое наказание со стороны лиги и даже выступили с официальным заявлением.