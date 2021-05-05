«Рейнджерс» разочарованы отсутствием дисквалификации Уилсона за атаку Панарина

«Рейнджерс» выступили с заявлением по поводу решения НХЛ не дисквалифицировать нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона. Также клуб из Нью-Йорка считает, что Джордж Паррос не подходит на роль главы Департамента безопасности игроков лиги.

«Рейнджерс» крайне разочарованы тем, что нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон не был отстранен за ужасающий акт насилия прошлой ночью в «Мэдисон-Сквер-Гарден». НХЛ и Департамент безопасности игроков не приняли необходимых мер. Опасные и безрассудные действия Уилсона нанесли Артемию Панарину травму, из-за которой он не сможет снова играть в этом сезоне. Мы рассматриваем это как пренебрежение обязанностями руководителя службы безопасности игроков НХЛ Джорджа Парроса и считаем, что он не может продолжать исполнять свою роль", — говорится в заявлении клуба.

В середине второго периода Уилсон затеял массовую драку, в ходе которой избил лежащего на льду Павла Бучневича, а потом бросил на лед Артемия Панарина. Последний получил травму и пропустит остаток сезона.

Том Уилсон в игре получил двойной малый штраф за грубость и 10-минутный дисциплинарный штраф. Позже дисциплинарный комитет выписал ему штраф в 5 тысяч долларов.