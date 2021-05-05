Крис Друри займет пост президента и генерального менеджера «Рейнджерс»

Крис Друри до конца сезона будет совмещать посты президента и генерального менеджера «Рейнджерс», пишет в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

В начале сезона он получил повышение и был назначен младшим генеральным менеджером «Рейнджерс». Теперь он будет исполнять должности, которые занимали Джон Дэвидсон и Джефф Гортон. Клуб из Нью-Йорка 5 мая уволил прежних президента и генменеджера.

Друри работает в системе «Рейнджерс» с 2015 года. С марта 2019-го он был помощником генерального менеджера, а также отвечает за работу фарм-клуба.