Представители «Монреаля» задавали странный вопрос игрокам на преддрафтовом интервью

Представители «Монреаля» на преддрафтовом интервью задавали некоторым игрокам один и тот же странный вопрос, сообщает журналист Скотт Уиллер в Twitter.

Им предлагали спорный выбор: взять купюру в 10 долларов со стульчака или достать банкноту номиналом 50 долларов непосредственно из унитаза.

Большинство хоккеистов выбрали второй вариант.

Напомним, драфт НХЛ-2022 состоится с 7 по 8 июля в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр».

Отметим, что первый выбор на драфте принадлежит как раз «Монреаль Канадиенс».