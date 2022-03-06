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Сегодня, 15:51

Прайс возобновил тренировки на льду

Голкипер «Монреаля» Прайс возобновил тренировки на льду
Иван Шитик
Корреспондент

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс возобновил тренировки на льду, сообщает Sportsnet.

34-летний голкипер занимался на льду в пятницу и в субботу. В этом сезоне он еще не играл, так как продолжает восстанавливаться после операции на колене, перенесенной в межсезонье.

Ранее стало известно, что Прайс прошел курс лечения от наркозависимости. 15 ноября он впервые в сезоне встал на коньки.

Контракт Прайса с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Кэри Прайс
ХК Монреаль Канадиенс
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