«Монреаль» может обменять контракт Уэбера до дедлайна

«Монреаль» может обменять контракт защитника Ши Уэбера до дедлайна, сообщает Sportsnet.

У него остается еще 4 сезона по контракту, кэпхит составляет 7,9 миллиона долларов, а зарплата по факту — всего 6 миллионов (3 миллиона в сезоне-2022/23 и еще по 1 миллиону в трех следующих годах).

36-летний игрок де-факто завершил карьеру из-за многочисленных травм.

Бывший генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен ранее предположил, что Уэбер больше не сыграет в НХЛ.