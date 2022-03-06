«Аризона» продлила контракт с нападающим Бойдом

«Аризона» продлила контракт с нападающим Трэвисом Бойдом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года, сообщает сайт клуба.

Средняя зарплата 28-летнего игрока за сезон составит 1,75 миллиона долларов. По текущему соглашению, которое действует до конца сезона, он получает 750 тысяч.

В этом регулярном чемпионате Бойд установил личные рекорды по голам и очкам: на его счету 24 (10+14) балла в 46 матчах.