«Пожалуйста, проснись». Пронзительный пост супруги канадского хоккеиста, попавшего в кому

Жена нападающего системы «Эдмонтона» Колби Кейва опубликовала в своем Instagram пронзительный пост. Он был введен в искусственную кому после кровоизлияния в мозг.

— Пожалуйста, проснись, пожалуйста, проснись, — написала Эмили Кейв.

— Это все, что я могу продолжить спрашивать: «Он ведь проснется, правда?» Нам нужно чудо. Мы с родителями Колби вчера вечером видели его через окно и разговаривали с ним по рации. Мы больше не можем находиться в больнице, потому что это запрещено по правилам предупреждения коронавируса.

Мы понятия не имеем, когда нам позволят снова увидеть его. Медсестра привязала ему на лодыжку обручальное кольцо. Я мечтаю о том, чтобы прикоснуться к немк, услышать его голос, сжать три раза его руку и снова поцеловать его. Я так сильно люблю его, и мое сердце разбито на миллион осколков.

Канадский хоккеист «Эдмонтона» введен в кому. Причина — кровоизлияние в мозг