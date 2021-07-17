«Питтсбург» защитит Малкина от драфта расширения НХЛ

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О как! Красные пингвины / Red Penguins (2019) Документальный фильм о том, как в 1990-е годы американская хоккейная команда «Питтсбург Пингвинз» объединилась со сборной России, и что из этого получилось. Мафия, стриптизерши и живые медведи с пивом на льду – что из этого правда, а что нет, ты узнаешь, когда будешь смотреть онлайн фильм «Красные пингвины» в хорошем качестве. После распада Советского Союза один из хоккейных клубов США «Питтсбург Пингвинз» решает сформировать необычный союз со знаменитым ЦСКА. Эксцентричный волшебник от мира маркетинга Стив Уоршоу отправляется в Москву, где ему предстоит превратить выступления обновленной команды в настоящее шоу. Американцы попадают в хаос беззакония с разборками олигархов и убийствами на каждом шагу… Надо посмотреть. Сам в ту пору наблюдал за всем этим, в том числе и с трибуны ЛД. К слову, ЦСКА в ту пору был самой посещаемой московской хоккейной командой. В среднем около 4-х тысяч. Следом шло Динамо - не дотягивало до полутора.

17.07.2021