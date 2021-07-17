«Питтсбург» защитит Малкина от драфта расширения НХЛ
«Питтсбург» определился с игроками, которых защитит от драфта расширения, сообщает журналист The Athletic Роб Росси.
По сведениям источника, «пингвины» планируют защитить форвардов Евгения Малкина, Сидни Кросби, Джейка Гюнцеля, Брайана Раста, Тэдди Блюгера, Каспери Капанена и Джеффа Картера, защитников Криса Летанга, Брайана Дюмолина и Коди Сеси, а также вратаря Кейси Десмита.
Драфт расширения НХЛ состоится 21 июля. Новичок лиги, «Сиэтл Кракен» выберет по одному незащищенному игроку из 30 клубов НХЛ — всех, кроме «Вегаса».
В минувшем сезоне Малкин провел 37 матчей в НХЛ, в которых набрал 33 (9+24) очка.
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spetrov
...Остальные и того меньше. Хотя в таблице располагался низко. Люди ходили в том числе и на шоу.
17.07.2021
spetrov
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17.07.2021
Горыныч79
Защитили не Джарри, а ДеСмита. Любопытно. И Марино не попал под защиту - значит, признают, что лопухнулись с контрактом ему в прошлом году.
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