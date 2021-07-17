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«Питтсбург» защитит Малкина от драфта расширения НХЛ

06:11
Евгений Малкин. Фото AFP
Евгений Малкин. Фото AFP
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«Питтсбург» определился с игроками, которых защитит от драфта расширения, сообщает журналист The Athletic Роб Росси.

По сведениям источника, «пингвины» планируют защитить форвардов Евгения Малкина, Сидни Кросби, Джейка Гюнцеля, Брайана Раста, Тэдди Блюгера, Каспери Капанена и Джеффа Картера, защитников Криса Летанга, Брайана Дюмолина и Коди Сеси, а также вратаря Кейси Десмита.

Драфт расширения НХЛ состоится 21 июля. Новичок лиги, «Сиэтл Кракен» выберет по одному незащищенному игроку из 30 клубов НХЛ — всех, кроме «Вегаса».

В минувшем сезоне Малкин провел 37 матчей в НХЛ, в которых набрал 33 (9+24) очка.

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Сергей Разин все материалы автора

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  • spetrov

    ...Остальные и того меньше. Хотя в таблице располагался низко. Люди ходили в том числе и на шоу.

    17.07.2021

  • spetrov

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    17.07.2021

  • Горыныч79

    Защитили не Джарри, а ДеСмита. Любопытно. И Марино не попал под защиту - значит, признают, что лопухнулись с контрактом ему в прошлом году.

    17.07.2021