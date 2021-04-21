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Голевая передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Детройт»

06:04
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«Даллас» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Старз» одержали четвертую победу кряду.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Детройт» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Голы: Киро — 3 (Бенн), 2:55 — 1:0. Робертсон — 14 (Дикинсон, Хенли), 5:07 — 2:0. Павелски — 19 (Робертсон, Дикинсон), 14:17 — 3:0. Олексяк — 5 (Гурьянов), 23:36 — 4:0. Филппула — 5 (Врана), 24:51 — 4:1. Ларкин — 9 (Гронек, Ганье), 56:13 — 4:2. Комо — 4 (п.в., Кольяно), 59:07 — 5:2.

Вратари: Эттингер — Бернье (Грайсс, 23:36, 55:28 — 56:13, 57:51 — 59:07).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 24 (10+7+7) — 26 (12+7+7).

Наши: Гурьянов (17.38/2/+2) — Наместников (13.13/1/-2).

21 апреля. Даллас. American Airlines Center.

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