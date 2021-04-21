7:6 — «Нью-Джерси» отыграл 6 шайб за один период, но проиграл «Питтсбургу»
04:51
«Питтсбург» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:6). «Пингвинз» забросили 7 шайб за первый и второй периоды. В третьей двадцатиминутке «Дэвилз» удалось забросить 6 шайб и сократить отставание до минимального.
«Питтсбург» идет 3-м в Восточном дивизионе. «Нью-Джерси» потерпел седьмое поражение кряду и занимает 7-ю позицию в таблице.
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