«Питтсбург» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:6). «Пингвинз» забросили 7 шайб за первый и второй периоды. В третьей двадцатиминутке «Дэвилз» удалось забросить 6 шайб и сократить отставание до минимального.

«Питтсбург» идет 3-м в Восточном дивизионе. «Нью-Джерси» потерпел седьмое поражение кряду и занимает 7-ю позицию в таблице.