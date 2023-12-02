«Питтсбург» в матче с «Тампой» одержал двухтысячную победу в НХЛ

«Питтсбург» достиг отметки в 2000 выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

1 декабря «Пингвинз» выиграли у «Тампы» со счетом 4:2. Эта победа стала для команды 2000-й в 4357 матчах регулярных чемпионатов.

«Питтсбург» стал девятым клубом НХЛ с 2000 победами, лидируют в лиге по числу побед «Филадельфия» (2146) и «Сент-Луис» (2027).