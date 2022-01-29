«Питтсбург» по буллитам проиграл «Детройту». Малкин сделал голевую передачу
«Питтсбург» по буллитам проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б. Автором победного буллита стал 19-летний нападающий Лукас Рэймонд.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.
«Питтсбург» потерпел второе поражение кряду и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Детройт» прервал неудачную серию из трех проигрышей и располагается на 9-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Детройт» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Смит — 3 (Ганье, Велено), 18:19 — 0:1. Гюнтцель — 22 (бол., Малкин, Кросби), 25:54 — 1:1. Задина — 5 (бол., Расмуссен, Ледди), 36:31 — 1:2. Гюнтцель — 23 (Кросби), 40:27 — 2:2.
Победный буллит: Раймонд.
Вратари: Десмит — Пикар.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (5+17+15+1) — 32 (11+12+5+4).
Наши: Малкин (21.15/6/0) — Наместников (14.32/3/0).
29 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18369 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|29
|11
|60
|2
|Питтсбург
|43
|27
|16
|60
|3
|Рейнджерс
|44
|28
|16
|60
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|55
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Нью-Джерси
|42
|15
|27
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|44
|30
|14
|65
|2
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|63
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|40
|24
|16
|51
|5
|Детройт
|43
|18
|25
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|37
|13
|24
|30
|8
|Монреаль
|42
|8
|34
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|41
|30
|11
|63
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|43
|26
|17
|57
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|40
|17
|23
|41
|7
|Чикаго
|43
|16
|27
|39
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|2
|Анахайм
|46
|22
|24
|52
|3
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|50
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|39
|21
|18
|44
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|29.01
|03:00
|
Питтсбург – Детройт
|2 : 3 Б
|29.01
|04:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|- : -
|29.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|- : -
|29.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|- : -
|29.01
|05:00
|
Даллас – Вашингтон
|- : -
|29.01
|20:30
|
Оттава – Анахайм
|- : -
|29.01
|21:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|- : -
|29.01
|22:00
|
Айлендерс – Сиэтл
|- : -
|29.01
|23:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|44
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|14
|1.81
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08