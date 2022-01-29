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Сегодня, 05:50

«Питтсбург» по буллитам проиграл «Детройту». Малкин сделал голевую передачу

Малкин набрал одно очко в проигранном матче «Питтсбурга» с «Детройтом»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Питтсбург» по буллитам проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б. Автором победного буллита стал 19-летний нападающий Лукас Рэймонд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.

«Питтсбург» потерпел второе поражение кряду и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Детройт» прервал неудачную серию из трех проигрышей и располагается на 9-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Детройт» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Смит — 3 (Ганье, Велено), 18:19 — 0:1. Гюнтцель — 22 (бол., Малкин, Кросби), 25:54 — 1:1. Задина — 5 (бол., Расмуссен, Ледди), 36:31 — 1:2. Гюнтцель — 23 (Кросби), 40:27 — 2:2.

Победный буллит: Раймонд.

Вратари: Десмит — Пикар.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (5+17+15+1) — 32 (11+12+5+4).

Наши: Малкин (21.15/6/0) — Наместников (14.32/3/0).

29 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18369 зрителей.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Питтсбург 43 27 16 60
3 Рейнджерс 44 28 16 60
4 Вашингтон 44 23 21 55
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Нью-Джерси 42 15 27 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 44 30 14 65
2 Тампа-Бэй 44 29 15 63
3 Торонто 39 26 13 55
4 Бостон 40 24 16 51
5 Детройт 43 18 25 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 37 13 24 30
8 Монреаль 42 8 34 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 41 30 11 63
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Сент-Луис 43 26 17 57
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 40 17 23 41
7 Чикаго 43 16 27 39
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 25 19 53
2 Анахайм 46 22 24 52
3 Лос-Анджелес 44 22 22 50
4 Калгари 39 20 19 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
6 Эдмонтон 39 21 18 44
7 Ванкувер 43 19 24 43
8 Сиэтл 43 14 29 32
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29.01 03:00
Питтсбург – Детройт
 2 : 3 Б
29.01 04:00
Рейнджерс – Миннесота
 - : -
29.01 04:30
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29.01 05:00
Аризона – Бостон
 - : -
29.01 05:00
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 - : -
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 - : -
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29.01 22:00
Айлендерс – Сиэтл
 - : -
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