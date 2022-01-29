«Питтсбург» по буллитам проиграл «Детройту». Малкин сделал голевую передачу

Малкин набрал одно очко в проигранном матче «Питтсбурга» с «Детройтом»

«Питтсбург» по буллитам проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б. Автором победного буллита стал 19-летний нападающий Лукас Рэймонд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.

«Питтсбург» потерпел второе поражение кряду и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Детройт» прервал неудачную серию из трех проигрышей и располагается на 9-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Детройт» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Смит — 3 (Ганье, Велено), 18:19 — 0:1. Гюнтцель — 22 (бол., Малкин, Кросби), 25:54 — 1:1. Задина — 5 (бол., Расмуссен, Ледди), 36:31 — 1:2. Гюнтцель — 23 (Кросби), 40:27 — 2:2.

Победный буллит: Раймонд.

Вратари: Десмит — Пикар.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (5+17+15+1) — 32 (11+12+5+4).

Наши: Малкин (21.15/6/0) — Наместников (14.32/3/0).

29 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18369 зрителей.