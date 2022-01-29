Шестеркин отразил второй буллит в карьере в НХЛ. Видео

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой». В начале второго периода нападающий «Уайлд» Фредерик Годро не смог реализовать попытку.

Для 26-летнего россиянина этот отраженный буллит стал вторым за время выступления в НХЛ. Впервые ему это удалось сделать 22 апреля 2021 года в матчей с «Филадельфией».

Shesterkin denies the penalty shot ? pic.twitter.com/yAsB4RkjAD — Rangers on MSG (@RangersMSGN) January 29, 2022

Напомним, свой первый матч в НХЛ Шестеркин провел в январе 2020 года.