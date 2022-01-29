Шестеркин отразил второй буллит в карьере в НХЛ. Видео
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой». В начале второго периода нападающий «Уайлд» Фредерик Годро не смог реализовать попытку.
Для 26-летнего россиянина этот отраженный буллит стал вторым за время выступления в НХЛ. Впервые ему это удалось сделать 22 апреля 2021 года в матчей с «Филадельфией».Напомним, свой первый матч в НХЛ Шестеркин провел в январе 2020 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|44
|27
|17
|61
|2
|Каролина
|40
|29
|11
|60
|3
|Рейнджерс
|44
|28
|16
|60
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|55
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Нью-Джерси
|42
|15
|27
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|44
|30
|14
|65
|2
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|63
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|40
|24
|16
|51
|5
|Детройт
|44
|19
|25
|44
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|37
|13
|24
|30
|8
|Монреаль
|42
|8
|34
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|41
|30
|11
|63
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|43
|26
|17
|57
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|40
|17
|23
|41
|7
|Чикаго
|43
|16
|27
|39
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|2
|Анахайм
|46
|22
|24
|52
|3
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|50
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|39
|21
|18
|44
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
Результаты / календарь
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
|29.01
|03:00
|
Питтсбург – Детройт
|2 : 3 Б
|29.01
|04:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|- : -
|29.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|- : -
|29.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|- : -
|29.01
|05:00
|
Даллас – Вашингтон
|- : -
|29.01
|20:30
|
Оттава – Анахайм
|- : -
|29.01
|21:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|- : -
|29.01
|22:00
|
Айлендерс – Сиэтл
|- : -
|29.01
|23:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|44
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|14
|1.81
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
Новости