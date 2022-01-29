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Сегодня, 05:42

Шестеркин отразил второй буллит в карьере в НХЛ. Видео

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой». В начале второго периода нападающий «Уайлд» Фредерик Годро не смог реализовать попытку.

Для 26-летнего россиянина этот отраженный буллит стал вторым за время выступления в НХЛ. Впервые ему это удалось сделать 22 апреля 2021 года в матчей с «Филадельфией».

Напомним, свой первый матч в НХЛ Шестеркин провел в январе 2020 года.
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 25 19 53
2 Анахайм 46 22 24 52
3 Лос-Анджелес 44 22 22 50
4 Калгари 39 20 19 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
6 Эдмонтон 39 21 18 44
7 Ванкувер 43 19 24 43
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Питтсбург – Детройт
 2 : 3 Б
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Рейнджерс – Миннесота
 - : -
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Аризона – Бостон
 - : -
29.01 05:00
Даллас – Вашингтон
 - : -
29.01 20:30
Оттава – Анахайм
 - : -
29.01 21:00
Филадельфия – Лос-Анджелес
 - : -
29.01 22:00
Айлендерс – Сиэтл
 - : -
29.01 23:00
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И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 59
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 44 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 44 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 14 1.81
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 26 2.06
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 29 2.08
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