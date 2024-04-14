«Питтсбург» — «Бостон»: видеообзор матча

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Бостону» — 4:6.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Майкл Бантинг, еще по голу забили Брайан Раст и Дрю О'Коннор. У «Брюинз» шайбы забросили Джейк Дебраск, Павел Заха, Кевин Шаттенкирк, Брэд Маршан, Морган Гики и Дентон Хайнен.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте