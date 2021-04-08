Первого гола Любушкин ждал 117 матчей

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин забил первый в карьере гол в 117-м матче НХЛ.

Россиянин передал антирекорд по количеству матчей без заброшенных шайб среди действующих игроков Джоэлю Хинли из «Далласа», который, правда, провел на 50 игр меньше.

Кстати, из хоккеистов, отличившихся лишь однажды, только Бен Харпур выходил на площадку чаще Любушкина.

Действующие игроки НХЛ, которые забили не более одного гола

Игрок Клуб Матчи Голы Бен Харпур Нэшвилл 124 1 Илья Любушкин Аризона 118 1 Райан Линдгрен Рейнджерс 103 1 Джаред Тинорди Бостон 98 1 Кристиан Ярош Сан-Хосе 77 1 Аарон Несс Аризона 71 1 Джоэль Хэнли Даллас 68 0 Антон Линдхольм Чикаго 66 0

(Кирилл Бурдаков)