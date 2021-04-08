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Капризов в двух голах от рекорда Габорика

14:13
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал три очка в матче против «Колорадо» и довел бомбардирский счет до 34 очков.

Российский форвард находится всего в двух очках и двух голах от повторения рекордов «Миннесоты» среди новичков.

Оба достижения принадлежат словаку Мариану Габорику, который в сезоне-2000/01 забил 18 голов и отдал 18 результативных передач.

Самые результативные новички в истории «Миннесоты»

Сезон дебюта*

Игрок

Страна

И

О (Г+П)

2000/01

Мариан Габорик

Словакия

71

36 (18+18)

2020/21

Кирилл Капризов

Россия

38

34 (16+18)

2000/01

Филип Куба

Чехия

75

30 (9+21)

2000/01

Паскаль Дюпуи

Канада

80

28 (16+12)

2005/06

Кертис Фостер

Канада

58

28 (10+18)

2011/12

Ник Джонсон

Канада

77

26 (8+18)

2017/18

Джордан Гринуэй

США

87

25 (12+13)

2016/17

Йоэл Эрикссон Эк

Швеция

90

23 (9+14)

* Сезон дебюта в «Миннесоте».

(Кирилл Бурдаков)

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