Капризов в двух голах от рекорда Габорика

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал три очка в матче против «Колорадо» и довел бомбардирский счет до 34 очков.

Российский форвард находится всего в двух очках и двух голах от повторения рекордов «Миннесоты» среди новичков.

Оба достижения принадлежат словаку Мариану Габорику, который в сезоне-2000/01 забил 18 голов и отдал 18 результативных передач.

Самые результативные новички в истории «Миннесоты»

Сезон дебюта* Игрок Страна И О (Г+П) 2000/01 Мариан Габорик Словакия 71 36 (18+18) 2020/21 Кирилл Капризов Россия 38 34 (16+18) 2000/01 Филип Куба Чехия 75 30 (9+21) 2000/01 Паскаль Дюпуи Канада 80 28 (16+12) 2005/06 Кертис Фостер Канада 58 28 (10+18) 2011/12 Ник Джонсон Канада 77 26 (8+18) 2017/18 Джордан Гринуэй США 87 25 (12+13) 2016/17 Йоэл Эрикссон Эк Швеция 90 23 (9+14)

* Сезон дебюта в «Миннесоте».

(Кирилл Бурдаков)