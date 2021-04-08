Капризов в двух голах от рекорда Габорика
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал три очка в матче против «Колорадо» и довел бомбардирский счет до 34 очков.
Российский форвард находится всего в двух очках и двух голах от повторения рекордов «Миннесоты» среди новичков.
Оба достижения принадлежат словаку Мариану Габорику, который в сезоне-2000/01 забил 18 голов и отдал 18 результативных передач.
Самые результативные новички в истории «Миннесоты»
|
Сезон дебюта*
|
Игрок
|
Страна
|
И
|
О (Г+П)
|
2000/01
|
Мариан Габорик
|
Словакия
|
71
|
36 (18+18)
|
2020/21
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
38
|
34 (16+18)
|
2000/01
|
Филип Куба
|
Чехия
|
75
|
30 (9+21)
|
2000/01
|
Паскаль Дюпуи
|
Канада
|
80
|
28 (16+12)
|
2005/06
|
Кертис Фостер
|
Канада
|
58
|
28 (10+18)
|
2011/12
|
Ник Джонсон
|
Канада
|
77
|
26 (8+18)
|
2017/18
|
Джордан Гринуэй
|
США
|
87
|
25 (12+13)
|
2016/17
|
Йоэл Эрикссон Эк
|
Швеция
|
90
|
23 (9+14)
* Сезон дебюта в «Миннесоте».
(Кирилл Бурдаков)
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