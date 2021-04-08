Первая шайба Любушкина в сезоне не спасла «Аризону» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

«Аризона» проиграла «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин забросил первую для себя шайбу в нынешнем сезоне. Отметим, что «Аризона» вела со счетом 3:1 после двух периодов, но не смогла удержать преимущество.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западного дивизиона с 36 очками в 38 матчах. «Аризона» идет на четвертой строчке с 43 очками в 40 встречах.

«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 4:3 (1:2, 0:1, 3:0)

Голы: Крауз — 3 (Фишер, Чикран), 9:30 — 0:1. Любушкин — 1 (Крауз, Фишер), 14:44 — 0:2. Андерсон-Долан — 5 (Мур, Клэйг), 17:21 — 1:2. Ларссон — 6 (Чикран, Кессел), 25:55 — 1:3. Кемпе — 13 (Клэйг, Уокер), 41:18 — 2:3. Картер — 7 (Даути, Лизотт), 44:17 — 3:3. Грундстрем — 5 (Мур, Даути), 53:55 — 4:3.

Вратари: Куик — Хилл (58:11 — 58:25, 58:39).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (11+9+10) — 27 (9+8+10).

Наши: — - Любушкин (19.23/2/0).

8 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.