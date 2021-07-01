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Перри рассказал, как «Монреалю» надо действовать против Василевского

10:06
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Форвард «Монреаля» Кори Перри после поражения во втором матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» (1:3) поделился мнением о том, как играть против вратаря Андрея Василевского.

«Ответ очевиден — нам нужно и дальше нагружать его бросками. Но, если он видит шайбу, он ее отразит. Поэтому нужно закрывать обзор. Это вратарь мирового класса. Он большой, с легкостью принимает любой вызов. И он видит шайбу, поэтому ее останавливает. Кто-то должен лезть на пятачок, чтобы сражаться за голевые моменты. И тогда удача может быть на нашей стороне», — приводит слова Перри официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.

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