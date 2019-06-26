Павел Буре: "Зубов по-настоящему заслужил включение в Зал славы"

Бывший российский хоккеист Павел Буре поздравил главного тренера "Сочи" Сергея Зубова с включением в Зал славы в Торонто. Двукратный обладатель Кубка Стэнли удостоился такой чести в этом году, официально объявлено об этом 25 июня. Буре также был включен в Зал хоккейной славы в 2012 году.

- Сергей начиная с детских лет был заметным на площадке, несмотря на то, что защитник. Я играл с ним на всех уровнях, он был очень хорошим разыгрывающим игроком, и считаю, что он по-настоящему заслужил [включение в Зал славы], это очень большая честь. Он очень хорошо видел площадку, всегда умел отдать точный пас под красную линию и очень хорошо читал игру, - цитирует ТАСС Буре. - Это великолепная новость, мы еще с детства, лет с десяти, вместе играли в ЦСКА. С тех времен мы дружим, и я очень рад, что Сергей попал в Зал славы в Торонто. Наверное, это высшая индивидуальная награда, которую хоккеист может заслужить.