Павел Бучневич: "Сказать тренеру, чтобы не трогал? Я так не могу"

Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич, подписавший новый двухлетний контракт с клубом со средней зарплатой в 3,25 миллиона долларов и избежавший арбитража, дал интервью "СЭ".

– Вы подписали так называемый "мостик". Следующий контракт будет самым важным. Осознаете значимость этих двух сезонов?

– Каждый сезон по-своему важен. Всегда нужно показывать свои лучшие качества. Да, у меня были проблемы в тот сезон – думал: "Вот, контракт на год. Нужно набирать очки". А игра не пошла, тренер был недоволен. Под конец сезона я постарался от этого всего отстраниться и получать кайф от хоккея. Так начало что-то получаться, почувствовал к себе доверие.

– Мне кажется, если вам доверять, то свои 50-60 очков за сезон спокойно сможете набрать.

– Надеюсь, да. Кстати, в том чемпионате я офигел – у меня никогда не было сезона, чтоб я забил больше голов, чем отдал передач. Не знаю, как это произошло.

– Давайте скажем тренеру, чтоб он вас больше не трогал.

– У него свое видение. Я так не могу, больше не лезу в эти вопросы. (Алексей Шевченко)

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