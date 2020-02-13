Пастрняк догнал Овечкина по хет-трикам в текущем сезоне

«Бостон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1) благодаря хет-трику Давида Пастрняка. 23-летний чех вернулся на первую строчку в снайперской гонке, обогнав Александра Овечкина из «Вашингтона» — 41 гол против 40.

Также Пастрняк и Овечкин сравнялись по количеству хет-триков в текущем сезоне — по четыре. Они являются лидерами по этому показателю. Дважды чех забрасывал по три шайбы в ворота «Монреаля».