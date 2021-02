Защитник «Миннесоты» Райан Сутер после победы над «Лос-Анджелесом» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ рассказал о партнере по команде, Кирилле Капризове.

«Капризов? Он очень общительный парень, который хорошо знает английский. Ребята, вам нужно у него интервью (обращается к журналистам — прим. «СЭ»). Думаю, он и играет хорошо и вас повеселит», — цитирует Сутера журналист Майкл Руссо в Twitter.

Ryan Suter, kiddingly, on #mnwild leading scorer/NHL rookie scoring leader Kirill Kaprizov & his lack of Zooms:"He's very talkative. He's knows great English. I think you guys should interview him. I think he's playing you guys pretty good."



My gut: 3rd Kaprizov Zoom coming soon