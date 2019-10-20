Панарин забросил четвертую шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».

Для 27-летнего хоккеиста эта заброшенная шайба стала четвертой в текущем сезоне. До матча с «Кэнакс» у Панарина было (3+2) очков.

Fast to Panarin makes this a one goal game #NYR pic.twitter.com/4WbZ5Dvvuy — Shayna (@hayyyshayyy) October 20, 2019

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей