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Панарин забросил четвертую шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером»

22:08
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».

Для 27-летнего хоккеиста эта заброшенная шайба стала четвертой в текущем сезоне. До матча с «Кэнакс» у Панарина было (3+2) очков.

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