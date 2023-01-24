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Сегодня, 04:38

Панарин вышел на шестое место по очкам среди крайних нападающих в первые 8 сезонов в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевых передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Теперь у россиянина 448 очков в первых 8 сезонах в лиге (с учетом игр регулярного чемпионата и плей-офф), что является шестым показателем среди всех крайних форвардов.

Рекорд по числу результативных действий в первые 8 сезонов в НХЛ среди крайних нападающих принадлежит Яри Курри (541), следом идут Ги Лафлер (529), Майк Босси (524), Яромир Ягр (491) и Люк Робитайл (452).

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Российский вратарь «Торонто» Самсонов сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс»

Илья Самсонов вышел на десятое место по голевым передачам среди российских вратарей в НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 46 29 17 66
2 Нью-Джерси 46 30 16 64
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 46 23 23 54
6 Айлендерс 48 23 25 51
7 Филадельфия 48 20 28 47
8 Коламбус 46 14 32 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 37 9 78
2 Торонто 47 28 19 64
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Флорида 48 23 25 51
5 Баффало 45 23 22 49
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 63
2 Даллас 48 28 20 63
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 47 15 32 35
8 Чикаго 45 14 31 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 29 19 60
2 Сиэтл 46 27 19 59
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 47 22 25 53
6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 48 14 34 37
8 Анахайм 47 13 34 31
Результаты / календарь
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29.01
24.01 03:00
Рейнджерс – Флорида
 - : -
24.01 03:00
Торонто – Айлендерс
- : -
24.01 04:30
Даллас – Баффало
 - : -
24.01 05:30
Калгари – Коламбус
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 88
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 45 66
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 46 36
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 45 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 30 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 20 2.16
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 35 2.20
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