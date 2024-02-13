Панарин спровоцировал массовую драку в матче с «Калгари»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в драке в матче регулярного чемпионата НХЛ в «Калгари» (2:0).

Во втором периоде Панарин подрался со словацким форвардом соперника Мартином Поспишилом, после чего началась массовая потасовка. Судьям пришлось разнимать игроков.

В итоге Панарин, Поспишил, Брейден Пахал, Алексис Лафренье и Эрик Густафссон получили по две минуты штрафа за грубость.

«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 53 матчах. «Калгари» идет десятым на «Западе» с 55 очками в 53 играх.