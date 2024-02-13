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Сегодня, 09:50

Панарин спровоцировал массовую драку в матче с «Калгари»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Драка с участием Артемия Панарина.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в драке в матче регулярного чемпионата НХЛ в «Калгари» (2:0).

Во втором периоде Панарин подрался со словацким форвардом соперника Мартином Поспишилом, после чего началась массовая потасовка. Судьям пришлось разнимать игроков.

В итоге Панарин, Поспишил, Брейден Пахал, Алексис Лафренье и Эрик Густафссон получили по две минуты штрафа за грубость.

«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 53 матчах. «Калгари» идет десятым на «Западе» с 55 очками в 53 играх.

Вратарь &laquo;Рейнджерс&raquo; Игорь Шестеркин. Шестеркин вернулся! Он впервые за сезон сыграл на ноль

Артемий Панарин
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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2 Колорадо 53 32 21 68
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6 Миннесота 52 24 28 53
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8 Чикаго 52 14 38 31
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