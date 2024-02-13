«Вегас» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» на домашнем льду проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

У «Уайлд» дубль оформил Юэль Эрикссон Эк, еще по голу забили Матс Зуккарелло, Марко Росси и Мэтт Болди. У «Голден Найтс» отличились Джонатан Маршессо, Майкл Амадио и Марк Стоун.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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