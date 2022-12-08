Панарин признан второй звездой матча «Вегас» — «Рейнджерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (5:1).

Форвард сделал три голевых передачи и преодолел отметку в 600 очков в НХЛ.

Первой звездой встречи стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, у которого 2 гола и 1 результативный пас. Третья звезда — защитник команды из Нью-Йорка Адам Фокс, сделавший 2 голевых передачи.