Панарин опередил Виктора Козлова и вышел на чистое 18-е место в списке лучших российских снайперов в НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин опередил Виктора Козлова по числу заброшенных шайб в НХЛ.
Панарин отличился в матче регулярного чемпионата против «Монреаля», этот гол стал для него 199-м в лиге. Теперь 31-летний форвард занимает чистое 18-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.
Рекорд по голам в НХЛ среди россиян принадлежит нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (810).
Лучшие российские снайперы в истории НХЛ
1. Александр Овечкин — 810 шайб (1319 матчей)
2. Сергей Федоров — 483 (1248)
3. Александр Могильный — 473 (990)
4. Евгений Малкин — 458 (1023)
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17. Валерий Каменский — 200 (637)
18. Артемий Панарин — 199 (551)
19. Виктор Козлов — 198 (897)
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