Панарин забросил 12-ю шайбу в сезоне и отметился результативным действием во втором матче подряд
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» — 1:1.
31-летний россиянин отличился на 17-й минуте второго периода.
Этот гол стал для Панарина 12-м в сезоне-2022/23, он отметился результативным действием во втором матче подряд. В предыдущей игре против «Далласа» (2:1) форвард сделал голевую передачу.
Всего у Панарина 47 (12+35) очков в 44 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.
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