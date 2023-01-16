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Сегодня, 02:30

Панарин забросил 12-ю шайбу в сезоне и отметился результативным действием во втором матче подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» — 1:1.

31-летний россиянин отличился на 17-й минуте второго периода.

Этот гол стал для Панарина 12-м в сезоне-2022/23, он отметился результативным действием во втором матче подряд. В предыдущей игре против «Далласа» (2:1) форвард сделал голевую передачу.

Всего у Панарина 47 (12+35) очков в 44 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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НХЛ: «Рейнджерс» — «Монреаль» и другие матчи 16 января

Панарин опередил Виктора Козлова и вышел на чистое 18-е место в списке лучших российских снайперов в НХЛ
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