Панарин забросил 12-ю шайбу в сезоне и отметился результативным действием во втором матче подряд

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» — 1:1.

31-летний россиянин отличился на 17-й минуте второго периода.

Этот гол стал для Панарина 12-м в сезоне-2022/23, он отметился результативным действием во втором матче подряд. В предыдущей игре против «Далласа» (2:1) форвард сделал голевую передачу.

Всего у Панарина 47 (12+35) очков в 44 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.