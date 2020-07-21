Стали известны претенденты на награду «Харт Трофи», сообщает Sportsnet. Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

На него претендуют: Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Натан Маккиннон(«Колорадо») и Артемий Панарин («Рейнджерс»).

В 69 матчах Панарин набрал 95 (32+63) очков при показателе полезности «+36». Российский форвард проводит первый сезон за команду из Нью-Йорка. Регулярный сезон был досрочно прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

Действующим обладателем награды самому ценному игроку НХЛ является нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина три приза «Харт Трофи».