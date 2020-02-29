Панарин набрал очки в 12 матче кряду и установил личный рекорд

«Рейнджерс» играет с «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). В составе команды из Нью-Йорка голевой передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Россиянин набрал очки в 12 встрече кряду.

Теперь на счету Панарина 88 (32+56) очков в 63 играх, установив тем самым личный рекорд. Кроме того, он стал четвертым игроком в истории клуба из Нью-Йорка по очкам в дебютном сезоне, обойдя Уолта Поддубного (87). Лидером по этому показателю является Марк Мессье с 107 очками. Вторым идет Майк Роджерс (103 очка), а замыкает тройку Уэйн Гретцки (97 очков).