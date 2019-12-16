Пачоретти — первая звезда недели в НХЛ
20:48
Национальная хоккейная лига определила лучших игроков чемпионата по итогам прошедшей недели, сообщает официальный сайт НХЛ.
Третьей звездой стал нападающий «Баффало» Джек Айкел. В трех матчах он набрал 6 (5+1) очков. Айкел отмечается в протоколе результативными действиями в 16 матчах подряд — это рекордная серия в нынешнем сезоне.
Второй звездой назван форвард «Оттавы» Энтони Дюклер. На его счету 6 (5+1) очков в трех матчах.
Первой звездой выбран нападающий «Вегаса» Макс Пачоретти. В четырех матчах за «Голден Найтс» он отметился 8 (5+3) результативными баллами.
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