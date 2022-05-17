«Питтсбург» предложил Малкину контракт на 15 миллионов, Кросби возмущен

«Питтсбург» предложил Малкину и Летангу контракты на 15 миллионов

«Питтсбург» сделал предложения о новых контрактах на 15 миллионов долларов форварду Евгению Малкину и защитнику Крису Летангу. Об этом сообщил журналист The Athletic Роб Росси.

Однако стороны не смогли договориться, так как трехлетнее соглашение с кэпхитом 5 миллионов долларов является слишком маленьким для обоих хоккеистов.

Поэтому они остаются без контрактов и могут выйти на рынок как неограниченно свободные агенты.

Средняя зарплата Малкина по прежнему контракту составляла 9,5 миллиона долларов в год. Летанг получает 7,25 миллиона.

По информации инсайдера Фрэнка Серавалли, Летанг хочет пятилетний контракт со средней годовой зарплатой 7 миллионов.

По Малкину точной информации нет. Однако сам 35-летний россиянин якобы готов пойти на понижение зарплаты, но не на такое сильное.

Как отмечается, даже партнер Малкина по команде Сидни Кросби возмущен суммой предложенного россиянину контракта.

В текущем сезоне 35-летний Малкин, который выступает за «Питтсбург» с 2006 года, провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх.

Летанг провел 78 матчей в регулярке и набрал 68 (10+58) очков. В плей-офф в семи матчах у него 4 (1+3) очка.