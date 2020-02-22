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Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ!

23:07
Александр Овечкин. Фото Matt Kartozian, USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото Matt Kartozian, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ.

34-летний россиянин сравнял счет в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» в начале третьего периода — 2:2. Форвард отличился с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена.

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Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. С этим достижением капитана «Кэпиталз» поздравила вся команда.

Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.

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