Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ!
23:07
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ.
34-летний россиянин сравнял счет в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» в начале третьего периода — 2:2. Форвард отличился с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена.
Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. С этим достижением капитана «Кэпиталз» поздравила вся команда.
Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.
NUMBER 700 FOR THE GREAT 8! ?— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) February 22, 2020
The @Capitals mob Alex Ovechkin on the ice. #WSHvsNJD pic.twitter.com/nlLzbHefWN
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