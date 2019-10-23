Овечкин забросил 7-ю шайбу в сезоне. Осталось 3 до нового личного рекорда
05:34
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ. В конце второго периода он вывел «Кэпиталз» вперед — 3:2. Для россиянина это седьмой гол в сезоне.
This game was tied and then OVI!#ALLCAPS #CapsFlames pic.twitter.com/Kj1MKdUFXW— Washington ? Capitals (@Capitals) October 23, 2019
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